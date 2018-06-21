Brexit: Парламент Британії ухвалив урядовий законопроект щодо умов виходу з ЄС

Урядовий законопроект щодо умов виходу Великої Британії з Європейського союзу пройшов через парламент незважаючи на спротив частини депутатів керівної Консервативної партії. Про це пише ВВС, передає "ЄП".

Палата лордів у середу, 20 червня, прийняла поправку до законопроекту, яка надійшла їй з Палати громад. Це означає, що тепер законопроект відправляється на підпис королеві, після чого документ стає законом.

Таким чином, уряду вдалося уникнути поразки щодо свого законопроекту, оскільки частина депутатів просувала можливість парламентського вето на остаточну угоду між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Голосування Палати лордів знаменує завершення багатомісячних дискусій щодо закону, який формально завершить членство Британії у Євросоюзі.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей назвав ухвалення законопроекту "найважливішим кроком" у забезпеченні "гладкого" Brexit.

Нагадаємо, раніше у червні парламент Шотландії відмовився надати свою згоду на законопроект щодо виходу Британії з ЄС.