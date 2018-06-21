Для НАТО важлива ефективність роботи оборони і безпеки в Україні, - Тимчук

Для НАТО не суть важлива сумісність калібрів озброєння. Для них важлива ефективність роботи оборони і безпеки в цілому в країні.

Про це «Дню» повідомив народний депутат України Дмитро ТИМЧУК, коментуючи прийняття закону «Про національну безпеку України».

«У нас існує і традиційна конкуренція між спецслужбами, між розвідкою тощо. І ця конкуренція триває з початку незалежності. Ніхто не хоче, щоб конкуруючий орган влазив у начебто чужу парафію і не почав там встановлювати свої порядки. Такий підхід якраз і заважає згаданій взаємодії. Тепер у нас завдання зламати ці стереотипи та перейти на стандарти НАТО в найкращому розумінні цього слова. А для НАТО не суть важлива сумісність калібрів озброєння. Для них важлива ефективність роботи оборони і безпеки в цілому в країні. І тут усе починається зі стандартизації законодавства, чим ми і займаємося», - пояснив він.

Також Тимчук підкреслив що стандарти НАТО є найбільш ефективними.

«Стандарти НАТО відпрацьовувалися десятками років і є найбільш ефективними. А отже, вони потрібні нам не лише для просування до Альянсу, а насамперед для підвищення ефективності нашого сектору безпеки та оброни», - сказав він.

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