Гройсман анонсував масштабну перевірку українських митниць

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував чіткий план дій боротьби з контрабандою і попередив керівників митниць про проведення масштабної перевірки кожного відділення.

Про це під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Презентував чіткий план дій боротьби з контрабандою. Лідируюча роль в цьому питанні - у МВС, Нацполіції, ДФС", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Ми ретельно проаналізуємо роботу кожної митниці. Я думаю, що до вас є питання. І рішення будуть абсолютно жорсткими. Я хотів попередити про це всіх керівників митниць", - сказав Гройсман.

Пізніше у своєму Facebook глава уряду зазначив, що контрабандисти в Україні дуже винахідливі.

"Вони вигадують хитрі схеми, аби тільки не платити мито. Маємо десятки мільярдів гривень, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не збираюсь, тому ми спільно із силовиками розробили план дій, який поламає найхитромудріші схеми", - написав Гройсман.

Він також повідомив про деякі схеми, зокрема про те, як маленькі судна забирають нафтопродукти з танкерів у нейтральних водах, і як за цією схемою контрабандне пальне потрапляє на заправки України.

Інша схема, описана прем'єром - як на митниці уникають оподаткування при розмитненні, перевозячи крупні партії речей "на собі". Фуру на кордоні розбирають кілька десятків людей, зазначив Гройсман.

"Таких контрабандних схем в Україні десятки. Для чого я їх описую? Щоб всі знали: ми в курсі всього, що відбувається. Боротьба не скінчиться за місяць чи два, вона буде тривалою та жорсткою", - написав прем'єр.

Нагадаємо, вчора кабмін схвалив план боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.