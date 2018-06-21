Грузія збирається культивувати на Марсі виноградну лозу

Грузія приєднується до проекту освоєння космосу і збирається культивувати на Марсі виноградну лозу, заявлено на презентації даної ініціативи, що відбулася в середу в Тбілісі на подвір'ї Музею імені Симона Джанашия Національного музею Грузії.

Як ішлося під час презентації, для реалізації проекту генерування культури лози на Марсі створена ініціативна робоча група, в яку на початковому етапі увійшли представники міністерства освіти і науки Грузії, Університету бізнесу і технологій, Національного музею Грузії, компанії Microsoft, а також компанії - теплиці майбутнього "Space Farms", передає Інтерфакс-Україна.

У розробку проекту свою лепту вносить і грузинське креативне агентство Windfor's. Створюється перша в регіоні урбаністична вертикальна теплиця-лабораторія, оперуванням якої опікуватиметься компанія "Space Farms". У теплиці-лабораторії, яка функціонуватиме з вересня 2018 року, будуть вирощувати, досліджувати і розвивати спеціальні сорти лози. До процесу підключиться Європейське космічне агентство, а технічну підтримку надасть компанія HP.

За словами ректора Університету бізнесу і технологій Михайла Батіашвілі, здійснення цього унікального проекту важливо для позиціонування Грузії не тільки в процесі становлення регіональним технологічним хабом, а й для популяризації найдавнішої історичної та культурної спадщини Грузії - виноградної лози та її зв'язку з сучасністю.

При цьому він зазначив, що в Університеті бізнесу і технологій в рамках оголошеного американським космічним агентством NASA конкурсу з колонізації Марса вже майже рік функціонує HP лабораторія, яка займається питаннями освоєння космосу. "Після цього і виникла у нас амбіція включити грузинську лозу - нашу історичну спадщину і нашу гордість до цього проекту освоєння космосу", - заявив М. Батіашвілі.

Історія виноробства в Грузії налічує 8 тисяч років. З 4 тис. відомих у всьому світі сортів винограду більше 500 його видів мають грузинське коріння. А найстаріший грузинський традиційний метод приготування вина в великому глиняному глечику - квеврі в 2013 році був внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Раніше повідомлялося, що NASA планує висадити город на Марсі у 2018 році. Насадження городу на "червоній планеті" стане першим етапом її колонізації. Потім, вже у 2026 році на Марс можуть прилетіти перші люди.