Індія запровадила додаткові тарифи на імпорт товарів з США

У відповідь на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа мит на сталь та алюміній, влада Індії ухвалила рішення про встановлення додаткових тарифів на імпорт американської сталі, заліза та фермерської продукції.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином індійський уряд долучився до Євросоюзу, Китаю та Канади щодо встановлення митних обмежень у відповідь на торговельну політику Дональда Трампа.

Серед товарів, на які Індія запровадить мита, зокрема, яблука, горіхи, вироби із заліза та сталі.

Крім цього, Індія направила скаргу до Світової організації торгівлі щодо нечесної торговельної політики США, зокрема через рішення цієї країни запровадити в односторонньому порядку мит на металургійну продукцію.

Раніше повідомлялось, що Туреччина запроваджує мита на американські товари на $1,8 млрд.

Туреччина обкладе митом імпорт американського вугілля, паперу, волоських горіхів / мигдалю, тютюну, необробленого рису, віскі, автомобілів, косметики, машинного устаткування та нафтохімічної продукції.

Нагадаємо, вчора ЄС запровадив додаткові мита на імпорт із США обсягом до €2,8 млрд.

Йдеться про додаткові мита на американський імпорт до ЄС, включаючи сталь й алюміній, агропромислову та іншу продукцію. Зокрема, до переліку включені апельсиновий сік, сигари, сигарети, тютюн, віскі, футболки, джинси, взуття.