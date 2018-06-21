Китай послаблює санкції проти КНДР для поглиблення економічної співпраці, - ЗМІ

Влада Китаю вирішила послабити санкції проти Північної Кореї й посилити двосторонню економічну співпрацю з країною.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на джерела.

"Влада Китаю вирішила послабити санкції проти Північної Кореї й посилити двосторонню економічну співпрацю після нещодавнього візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Пекіна", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел, місцева влада столиці провінції Шеньсі, Сіаня, нещодавно вирішила відкрити прямі рейси до північнокорейської столиці Пхеньян з липня цього року.

Окрім авіасполучення Пхеньян - Сіань, північнокорейський літак компанії Air Koryo буде літати до Пекіна, Шанхая, Шеньяна та Ченду.

Очікується, що турагентства в китайському місті також планують підготувати, ще до відкриття прямого рейсу до КНДР, туристичні програми.

Зазначається, що саме потік китайських туристів до Північної Кореї забезпечував надходження твердої валюти в країну у зв'язку з міжнародними санкціями.

Як повідомлялося, північнокорейський лідер Кім Чен Ин у вівторок, 19 червня, прибув до Китаю з дводенним візитом.