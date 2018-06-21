Луценко анонсував внесення до Ради подання щодо 4 нардепів

Голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко внесе подання щодо чотирьох депутатів Верховної ради України - Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова, Олександра Пономарьова та Сергія Дунаєва у кінці серпня. Про це він сказав під час свого виступу у парламенті у четвер, 21 червня, передає "РБК-Україна".

"Я обов'язково внесу подання по-новому. Я змушений це зробити лише в кінці серпня місяця", - зазначив генпрокурор.

Голова ГПУ пояснив, що всі чотири подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності не можуть розглядатись.

"Мною були внесені подання щодо зняття депутатської недоторканності. Всі терміни і вимоги закону про регламент ВР були зірвані. Ці подання розглядатися не можуть. Інакше вони будуть оскаржені в судовому порядку. А як генпрокурор я на це піти не можу", - заявив Луценко.

Після виступу генпрокурора глава парламенту Андрій Парубій оголосив про зняття питання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Пономарьова Олександра Сергійовича" з порядку денного.