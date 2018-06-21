Макрон закликав Європу до боротьби з популізмом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про серйозну загрозу подальшого поширення популізму в Європі і закликав підтримувати, а не критикувати проєвропейські уряди.

Про це повідомляє Reuters.

У ході свого візиту до французької провінції Бретань - одного з найбільш проєвропейськи налаштованих регіонів країни - Макрон закликав боротися з тими, хто "ненавидить Європу".

"Ви можете бачити, як вони [популісти та євроскептики] підіймаються по всій Європі, подібно проказі, в тих країнах, де, як нам здавалося, вже не побачимо їх знову, в сусідніх країнах", - зазначив французький президент.

"Вони кажуть найгірші речі, і ми звикаємо до цього. Вони провокують, але ніхто не жахається", - підкреслив він.

Як зазначає Reuters, заява Макрона прозвучала на тлі його нещодавнього протистояння з Італією, де прийшов до влади новий уряд, сформований коаліцією правих антиєвропейських популістських партій. Суперечка між Римом і Парижем виникла через судно Aquarius з 600 біженцями на борту, яке Італія відмовилася приймати до своїх портів. Макрон звинуватив італійську владу в "цинізмі і безвідповідальності", хоча одночасно став об'єктом критики і на батьківщині, оскільки Франція не запропонувала прийняти судно - у результаті воно вирушило до Іспанії.

"Ми звинувачуємо європейців у тому, що вони не зовсім такі, якими ми хочемо їх бачити, але забуваємо засуджувати тих, хто більше не схожий на нас, тих, хто ненавидить [Європу]", - сказав Макрон.

"Ми звикаємо до крайнощів у цих країнах, які роками були проєвропейськими, подібно до нас, і за це питання наша ділова, журналістська і політична еліта несе величезну відповідальність", - підкреслив французький президент.