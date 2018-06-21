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Молдовський суд розглядає апеляцію щодо скасування результатів виборів мера Кишинева

21 червня, 2018 - 16:02
Фото Reuters

Cуд у Молдові розглядає апеляцію, подану проєвропейським політиком Андрієм Настасе після того, як результати переможних для нього виборів мера Кишинева були визнані недійсними.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

У четвер суд розгляне апеляцію Настасе, який назвав рішення про скасування результатів політично мотивованим.

Тим часом Нестасе та лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду обговорили з послами ЄС і США ситуацію навколо невизнання результатів виборів в Кишиневі, повідомляє Point.md.

"Ми докладно обговорили рішення судді і його аргументи, які вважаємо абсурдними. Ми сказали представникам дипломатичних відомств, що вийдемо на вулиці і сьогодні, і завтра", - повідомила Санду.

Нестасе закликав своїх прихильників вийти о 17:30 на акцію протесту, яка пройде перед будівлею столичної мерії.

Джерело: Європейська правда

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