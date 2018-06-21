Миколаївська міськрада просить Порошенка та уряд допомогти визволити українця з в'язниці у Нігерії

Депутати Миколаївської міськради доручили міському голові Олександру Сєнкевичу звернутися до Президента та уряду, Уповноваженого ВР з прав людини з приводу вжиття заходів щодо визволення з в’язниці у Нігерії мешканця Миколаєва Олександра Кошерного.

Таке рішення прийнято на сесії міськради 20 червня, повідомляє Укрінформ.

«У січні минулого року Олександр Кошерний підписав контракт з грецькою фірмою і поїхав працювати на танкер "Текне" (порт Катан, республіка Бенін). У квітні у Нігерії це судно арештували з екіпажем, серед якого двоє українців. Один з них – мешканець Миколаєва, судовий механік. Їх умови утримання жахливі, судновласник від них відмовився. Кошерний двічі перехворів на малярію і запалення легень. Харчування жахливе, а останні 4 дні їх не годують взагалі! На суді представників українського посольства не було, перекладача на допитах немає. На одному із судів їх начебто визнали невинними, але все одно залишили під вартою. По суті, вони перебувають у полоні», - заявила на засіданні волонтер Ірина Абрамова.

Тож депутати проголосували за те, щоб міський голова від їхнього імені звернувся до керівництва країни з цього питання.