На Донбасі за добу українські військові 12 разів відкривали вогонь у відповідь, - Міноборони

Минулої доби активність бойовиків російсько-окупаційних військ не зменшилася. Окупанти продовжували обстріли із заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння. Про це у четвер, 21 червня, на брифінгу розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Загалом, протягом минулої доби на лінії зіткнення було зафіксовано 30 прицільних ворожих обстрілів в бік позицій підрозділів Об’єднаних сил. Наші війська ведуть активну оборону та 12 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння, з метою придушення вогневих точок противника, змушуючи його припинити вогонь", - зазначив він.

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку зафіксовано 10 прицільних обстрілів з боку противника.

"Під вечір, поблизу н.п Новотошківське в бік підрозділів Об’єднаних сил окупанти вели провокаційний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру випустивши 3 ворожі снаряди. Також бойовики обстріляли наші укріплення із мінометів 82-го калібру. Там було зафіксовано 7 розривів ворожих мін", - поінформував речник МОУ.

Він додав, що не припиняли стрілянину російсько-окупаційні війська й на інших, важливих ділянках Луганського напрямку. Зокрема, по оборонцях Новоолександрівки, Світлодарська, Золотого, Катеринівки, Південного, Троїцького та Луганського бойовики застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку минулої доби противник здійснив 20 ворожих провокацій, які у переважній більшості були зафіксовані поблизу Водяного. З настанням темної пори доби ворог здійснював провокаційні обстріли позицій наших укріплень з мінометів 120-го та 82-го калібрів, випустивши 11 мін. Вогонь вівся з окупованого н.п Пікузи. Також по захисниках Богданівки окупанти вели вогонь з озброєння БМП.

Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю бойовики неодноразово застосовували під час провокаційних обстрілів позицій українських захисників поблизу н.п. Авдіївка, Богданівка, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Лебединське, Павлопіль, Піски, Піщевик та Широкине.