На Майдані на підтримку політв'язнів розпочалося 12-годинне виконання 72 варіацій гімну України (відео)

Український музикант, режисер Майк Кауфман-Портніков 21 червня розпочав 12-годинне безперервне виконання 72 варіацій гімну України для підтримки українців, що ув'язнені в Росії та піддаються тортурам і голодують. Акція відбувається у Міжнародний день музики на Майдані Незалежності в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"21 червня - це Міжнародний день музики. Я вже 7 чи 8 років поспіль завжди святкую цей день концертами в різних містах. Але коли мої колеги, мої співвітчизники сидять за гратами, просто грати красиву музику, непов'язану ні з чим, мені здається, недоречно. Це моє особисте відчуття. 21 червня і 12 годин, півдоби, я буду грати. Граю тільки гімн України, але в моїх авторських імпровізаціях. Я хочу і таким чином привернути увагу до того, щоб наші люди могли нарешті звільнитися, щоб вони були без кайданів, так же як має бути музика без кайданів. Має бути правове поле, люди мають займатися своїми справами. Звичайно, ці справи можуть бути пов'язані з життям країни, можуть не бути з ним не пов'язані. Але коли в країні такі події, я не можу стояти в стороні. Я вмію грати, тому я це роблю", - розповів музикант, не перериваючи гри на піаніно.

Як зазначив на акції режисер Сергій Проскурня, зараз важливе кожне слово підтримки ув'язнених в Росії українців, і чим більше людей, незалежно від їх їхнього роду занять, висловлять свою позицію, тим більше шансів на звільнення наших співвітчизників.

Музикант розпочав гру о 10-й ранку в центрі Києва, біля Монументу Незалежності і планує завершити акцію о 22-й годині. Кожні 10 хвилин звучить нова обробка гімну України. Всього їх прозвучить 72 - за кількістю ув'язнених. Цей своєрідний рекорд зафіксує Книга рекордів України.

Як розповіла представник книги рекордів України Єлизавета Боровцова, наразі у світі ніхто ще не виконував протягом такого тривалого часу одну композицію, тим більше гімн країни.

Світовий день музики - щорічний музичний фестиваль, який відбувається в день літнього сонцестояння, вперше пройшов у 1982 році в Парижі. З того часу щорічно більше 100 країн та 300 міст наприкінці червня проводять виступи. В Україні кілька років поспіль цей день святкує Львів. Цьогорічна акація в День музики в Києві має привернути увагу світової спільноти до єдності України із традиціями світу і прагнення досягати результатів у площині закону та права.