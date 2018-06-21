На саміті ЄС продовжать антиросійські санкції, - ЗМІ

Лідери Європейського Союзу на саміті 28 червня планують обговорити прогрес в імплементації Мінських домовленостей та мають ухвалити політичне рішення про продовження санкцій проти Росії.

Про це Укрінформу повідомив високопоставлений дипломат однієї із країн-членів ЄС.

«Як очікується, лідери ЄС на саміті 28 червня запросять канцлера ФРН Меркель і президента Франції Макрона поінформувати про переговорний процес у нормандському форматі та про прогрес (або його відсутність) щодо виконання Мінських домовленостей. Я припускаю, що, як це й було раніше, санкції проти Росії будуть продовжені», - зауважив співрозмовник агентства.