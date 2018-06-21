Нідерланди блокують переговори про вступ Албанії до ЄС

Більшість парламентських партій у Нідерландах відмовились уповноважувати уряд схвалити відкриття переговорів про членство Албанії в Європейському Союзі.

Таке рішення депутати прийняли у четвер, за кілька днів до засідання Ради ЄС, де мало ухвалюватись відповідне рішення, повідомляє ЄП з посиланням на Albanian Daily News.

Парламентські партії, зокрема, CDA, CU, PVV, PS Plus та ліберально-консервативна партія прем’єр-міністра Марка Рютте VVD наголошують, що уряд Албанії не досягнув достатнього прогресу для відкриття переговорів.

Найбільше занепокоєння у депутатів викликає провал у боротьбі з корупцією та організована злочинність.

"Ми серйозно занепокоєні боротьбою з корупцією та організованою злочинністю в Албанії. Першочергово, деякі кроки, необхідні для вирішення цих проблем, зроблені. Немає прогресу у судовій реформі. З-поміж 800 суддів лише 10 пройшли перевірку", - заявив глава МЗС Нідерландів Стеф Блок.

28 червня Албанія очікувала отримати рекомендації для відкриття переговорів з ЄС про членство. Албанський уряд сподівається отримати позитивну оцінку з боку ЄС. Однак з огляду на позицію Нідерландів такий розвиток подій маловірогідний.

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