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Німеччина заробила на фіндопомозі Греції €2,9 млрд

21 червня, 2018 - 10:01
Фото Reuters

Німеччина з 2010 року заробила на купівлі грецьких облігацій в рамках програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) 2,9 млрд євро. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на відповідь уряду ФРН на запит партії "Союз-90"/"зелені".

У відповідності з укладеними угодами, прибуток країн, отриманий ними в рамках програми ЄЦБ з викупу грецьких облігацій, має бути перерахований Греції. Умовою для нарахування є проведення Афінами запланованих реформ і впровадження пакету заходів економії.

До 2017 року Німецький федеральний банк в рамках програми ЄЦБ заробив близько 3,4 млрд євро. При цьому Греції і Європейському стабілізаційному механізму прибуток був перерахований тільки в 2013 році (527 млн євро) і в 2014 році (387 млн євро). Крім того, кредит Афінам по лінії державного банку KfW приніс Берліну відсотки в розмірі 400 млн євро.

Експерт "зелених" з бюджетних питань Свен-Крістіан Кіндлер закликав знизити борговий тягар Греції. Неприпустимо санувати бюджет ФРН мільярдними нарахуваннями по відсоткам від грецьких паперів, вважає він. За словами Кіндлера, Греція застосовувала жорсткі заходи економії і виконувала свої зобов'язання. Тепер Єврогрупа повинна виконати свої обіцянки", заявив експерт "зелених".

З 2010 року Греція отримує від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) фінансову допомогу. Виплати по третьому пакету допомоги у розмірі 86 млрд євро будуть завершені в серпні. У березні 2018-го Європейський стабілізаційний фонд (ESM) схвалив виділення Греції чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 6,7 мільярда євро, мотивувавши це рішення тим, що грецький уряд виконав необхідні реформи і вжив необхідних заходів економії. 

Джерело: Deutsche-Welle

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