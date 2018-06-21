Оприлюднено результати ЗНО з усіх предметів

На інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного тестування з'явилися результати ЗНО з усіх предметів. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Учасники можуть ознайомитися з результатами тестування, картками результатів і скан-копіями своїх бланків відповідей. Картки результатів і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії також розміщено на інформаційних сторінках.

В Центрі оцінювання якості освіти також повідомили, що таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів опубліковано на сайті Українського центру в розділі "Предмети ЗНО".

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату тестування учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, географії, фізики та хімії можна подавати протягом 5 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів ЗНО з певного навчального предмета, ураховуючи день оголошення (до 25 червня включно).

Інформаційну картку зі своєї інформаційної сторінки учасники зможуть роздрукувати з 22 червня. Цей документ, у якому вказано результати ЗНО з усіх предметів, є додатком до сертифіката ЗНО і подається до приймальних комісій під час вступу. Поштою інформаційна картка не надсилатиметься.

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