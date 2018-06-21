Північна Корея зобов’язалась знищити тестовий полігон для міжконтинентальних ракет, – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час саміту з президентом США Дональдом Трампом дав зобов'язання, що північнокорейська влада знищить об'єкт, відомий під назвою Сохе в провінції Пхенан-Пукто – полігон для випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерела, передає "ЄП".

На цьому полігоні військові Північної Кореї випробовували міжконтинентальну ракету "Хвасон-15", яка здатна досягти США.

За даними джерел CBS News, північнокорейська сторона зобов'язалася знищити саме цей об'єкт, така домовленість була досягнута на саміті Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня. Як зазначається, це буде досить вагомий крок, оскільки полігон Сохе – один з найбільших у КНДР.

На саміті Кім Чен Ин пообіцяв, що Північна Корея знищить випробувальний майданчик ракетного двигуна "найближчим часом", повідомляють представники адміністрації США. Однак поки що встановлених термінів знесення немає, хоча Білий дім і хоче публічності цієї інформації.

"Сполучені Штати будуть і далі уважно стежити за цим місцем", - сказав один з американських високопосадовців.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.