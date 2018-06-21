Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Польща і Велика Британія обговорять у Варшаві спільну протидію дезінформації РФ

21 червня, 2018 - 09:55
Фото Reuters

Глави МЗС та міністерств оборони Польщі та Великої Британії у форматі "2+2" обговорять у четвер у Геленові під Варшавою спільну протидію російській дезінформації у країнах "Східного партнерства".

Про це пише газета The Independent.

"Темами переговорів будуть питання, пов'язані з політикою безпеки, такі як східний вимір співпраці, регіональна безпека, кризові сфери та майбутні відносини Великої Британії з ЄС. Важливим предметом уваги співрозмовників буде інтенсифікація співпраці у сфері протидії російській дезінформації у країнах “Східного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Велика Британія та Польща є близькими друзями та союзниками з низки питань, включаючи безпеку, зовнішню політику, торгівлю та культуру. За словами Міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона, зустріч допоможе ще більше зміцнити відносини, які сильнішають щодня.

"Обидві країни серйозно ставляться до загрози незалежним ЗМІ, до кіберпростору та до нашої колективної безпеки. Ось чому ми сьогодні погодимося розбудувати наше співробітництво в цих областях, щоб протистояти разом ворожим загрозам обом країнам", - заявив Борис Джонсон.

Міністри обговорять пріоритети обох країн на найближчий брюссельський саміт НАТО, зокрема й участь підрозділів Великої Британії у рамках передової присутності Альянсу в Польщі.

Сторони звернуть увагу на можливості інтенсифікації оборонної співпраці та співпраці у сфері ОПК.

Джерело: День

Більше новин

Спецслужби Німеччини звинуватили хакерів РФ у кібератаці на енергомережі
У Румунії поновились протести через зміни у кримінальному законодавстві
У ЄС домовилися брати відбитки пальців у дітей мігрантів з 6 років
В Україні до осені з'явиться прямий потяг до Будапешта
На аукціоні капелюх Наполеона продали за всемеро вищу ціну, ніж очікувалося
Моравецький: Під впливом Варшави Меркель змінила риторику щодо Nord Stream 2

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 