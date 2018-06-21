Попрощатися з Іваном Драчем прийшли Порошенко і Гройсман

У Києві у Володимирському соборі проходить церемонія прощання з відомим українським письменником Іваном Драчем, який помер 19 червня. Церемонію відвідав президент Петро Порошенко разом з дружиною та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні вся Україна прощається зі своїм Великим Сином Іваном Драчем – відомим поетом, філософом, громадським діячем – душею нашого народу. Однак, найбільший і найцінніший його твір – Незалежність України. Нехай Господь пошле йому Царство Небесне!", - заявив президент.

Службу відспівування письменника править Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

Нагадаємо, український поет, державний і громадський діяч, перший голова Народного руху України Іван Драч помер на 82-му році життя уранці 19 червня після тяжкої хвороби у лікарні "Феофанія".