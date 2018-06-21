Порошенко дозволив Москальковій в’їзд в Україну, - Денісова

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій, аби вона могла відвідати утримуваних в Україні росіян.

Про це в ефірі Громадського повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну», - сказала Денісова.

За її словами, про це вона просила особисто Президента України Петра Порошенко і той виконав прохання.

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