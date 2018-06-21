Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Порошенко дозволив Москальковій в’їзд в Україну, - Денісова

21 червня, 2018 - 20:56
Фото АПУ

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій, аби вона могла відвідати утримуваних в Україні росіян.

Про це в ефірі Громадського повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну», - сказала Денісова.

За її словами, про це вона просила особисто Президента України Петра Порошенко і той виконав прохання.

Нагадаємо, що у Сенцова почались проблеми із нирками та серцем.

Більше новин

РФ нарощує кількість важкої зброї на Донбасі, - США
Для НАТО важлива ефективність роботи оборони і безпеки в Україні, - Тимчук
На саміті ЄС продовжать антиросійські санкції, - ЗМІ
У Сенцова почались проблеми із нирками та серцем, - Денісова
На Донбасі за добу українські військові 12 разів відкривали вогонь у відповідь, - Міноборони
Спецслужби Німеччини звинуватили хакерів РФ у кібератаці на енергомережі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 