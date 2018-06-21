Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Порошенко поговорив з Путіним про звільнення українських заручників та миротворчу місію ООН

21 червня, 2018 - 15:10
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в якій закликав звільнити українських політв’язнів. Про це у четвер, 21 червня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців", - йдеться в повідомленні.

Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей.

Було також наголошено на важливості активізації роботи в "нормандському форматі" з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН як важливого інструменту виконання Мінська.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. 

Джерело: День

Більше новин

У Пенсійному фонді пояснили, кому збільшать виплати з 1 липня
Омелян: В Україні будуть створені 2 нові авіакомпанії
Макрон закликав Європу до боротьби з популізмом
В Україні знизився рівень тіньової економіки, - Мінекономрозвитку
Рада ухвалила законопроект про валютну лібералізацію
Нідерланди блокують переговори про вступ Албанії до ЄС

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 