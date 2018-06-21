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Посли "Великої сімки" закликали до обміну українських політв’язнів

21 червня, 2018 - 12:22
Фото з відкритих джерел

Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення. Про це йдеться у заяві "Групи підтримки України" у Twitter.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями в Росії. Їх звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини почав просити в уряду РФ детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.

Джерело: День

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