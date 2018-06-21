Посли "Великої сімки" закликали до обміну українських політв’язнів

Посли країн "Великої сімки" виступають за обмін незаконно ув'язнених в РФ режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів з метою їхнього звільнення. Про це йдеться у заяві "Групи підтримки України" у Twitter.

"Ми глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українським в'язнями в Росії. Їх звільнення як частина ширшого двостороннього обміну затриманими буде важливим гуманітарним кроком вперед", - йдеться у заяві.

#G7 Ambassadors are deeply concerned about the situation of Oleg Sentsov and other Ukrainian prisoners and detainees in Russia. #FreeSentsov pic.twitter.com/kaE5NEb1mX — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 21, 2018

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини почав просити в уряду РФ детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.