Посол доброї волі ЮНІСЕФ з Японії відвідала прифронтову Костянтинівку

Посол доброї волі ЮНІСЕФ, відома співачка з Японії Агнес Чан відвідала дитячий садок у прифронтовому місті Костянтинівка Донецької області.

Про це у середу повідомила громадська організація "Антикризовий медіа-центр" на офіційній сторінці у Facebook.

«Регіональний посол доброї волі ЮНІСЕФ, пані Агнес Чан, цього тижня перебуває з візитом на сході України. Пані Агнес Чан - відома японська співачка, яка опікується долею дітей по всьому світу... У Костянтинівці посол доброї волі з Японії відвідала дошкільний навчальний заклад №31 «Мир», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що вона приїхала до України, «аби почути голоси дітей та розказати світові про конфлікт, що триває в Україні вже п'ятий рік».

Співачка поспілкувалася з дітьми та працівниками дитячого садка. Звертаючись до співробітників дитячого закладу, вона відзначила їх нелегку працю в умовах прифронтового міста і сказала: «Найскладніше - це те, що ви не знаєте, коли це (військовий конфлікт) закінчиться».

Вихователі дитячого садка нагадали, що садок уже отримував від міжнародної організації ЮНІСЕФ матеріальну допомогу у вигляді ігрового обладнання і килимів.

Крім того раніше, 19 червня, Агнес Чан відвідала місто Торецьк Донецької області, повідомляє прес-служба Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області на офіційному сайті.

В рамках візиту за участю заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Олени Кульбачної, заступника начальника міського управління освіти Наталії Тинкован посол відвідала заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Художньо-естетична гімназія».

В закладі відбувся виступ психологів громадської організації, діяли платформи «Арт-терапевтичний (музичний) Worcshop», «Методичний міст «Освіта України та Японії». Учні художньо-естетичної гімназії підготували «Інтерактивний флешмоб» та вокально-танцювальний мікс японських та українських пісень. Агнес Чан завершила візит Торецька поїздкою до багатодітних родин міста.

Нагадаємо, за оцінками представництва ЮНІСЕФ в Україні, понад 200 тисяч дітей на сході України живуть у межах 15 км уздовж лінії розмежування на підконтрольних та непідконтрольних уряду територіях, де бойові дії найактивніші. До цього числа входять близько 50 тисяч дітей на територіях, підконтрольних уряду, та близько 150 тисяч — на непідконтрольних уряду територіях.

Найвразливішими є ті, хто перебуває у межах 5 км від цієї лінії, де рівень насильства та наявність незнешкоджених боєприпасів і мін наражають дітей на безпосередні небезпеки збройного конфлікту.

Читайте також матеріали "Дня" про життя дітей в умовах конфлікту "Діти-комбатанти" і "Правда від "маленьких власкорів Донбасу".