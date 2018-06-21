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Рада ухвалила законопроект про валютну лібералізацію

21 червня, 2018 - 21:26
Фото з архіву "Дня"

Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту. За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів.

Про це передає УНН.

Згідно з ухваленим законом, банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Крім цього закон скасовує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і штрафи за порушення в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Також новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тисяч гривень.

Джерело: УНН

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