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РФ нарощує кількість важкої зброї на Донбасі, - США

21 червня, 2018 - 20:36
Фото: focus.ua

Росія нарощує на окупованій території Донбасу кількість забороненої важкої зброї.

З такою заявою виступила в четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах США при Організації Мішель Сайдерс, повідомляє Укрінформ.

"Звіти спостерігачів СММ від минулого тижня засвідчили нарощування кількості важкої зброї РФ в зоні конфлікту – від 10 до 115 одиниць лише впродовж тижня – і все це всупереч вимогам про відведення зброї, встановлених Мінськими угодами", - заявила представник США.

Серед цих озброєнь, за її словами, було виявлено багато ракетних систем класу "земля-повітря", з яких ведеться вогонь по безпілотних апаратах ОБСЄ. 

Враховуючи ці факти, можна зробити два висновки, наголосила Сайдерс. "По-перше, Росія продовжує нарощувати кількість важкої зброї поруч з лінією зіткнення, створюючи середовище небезпеки та підвищуючи ризик ескалації насильства. По-друге, Росія намагається приховати цей факт від міжнародної спільноти", - заявила представник США.

Крім того, вона звернула увагу на інші чинники, що створюються з російського боку з метою підвищення напруженості в регіоні. Зокрема, за її словами, замість деескалації обстановки, сили, очолювані Росією, закріпилися на позиціях біля Донецької фільтрувальної станції. При цьому обстрілюються цивільні об'єкти, у тому числі інфраструктурні вузли, а також лікарні й школи, наголосила представник США.

Нагадаємо, що на саміті ЄС продовжать антиросійські санкції.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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