Сейм Латвії заборонив навчання російською мовою в приватних вузах

У четвер Сейм Латвії прийняв в остаточному читанні поправки до закону про вузи, які передбачають заборону на навчання російською мовою в приватних вузах і коледжах.

Про це повідомляє Delfi.

Міністерство освіти і науки країни пропонує дозволити вузам і коледжам, які реалізують програми навчання мовою, що не відповідає вимогам закону, продовжити їх реалізацію до закінчення терміну акредитації програм. Однак після 1 січня 2019 року прийом студентів на такі програми не буде дозволений.

Відповідно до чинного закону, іноземною мовою дозволяється здійснювати навчання за програмами, де це необхідно для досягнення цілей навчання (мовні і культурні програми).

Зміни, які регулюють вживання мов в приватних вузах, слідують за недавно затвердженими поправками до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід на навчання тільки державною мовою в середній школі.

До тепер закон про вузи регулював використання мов тільки в державних вузах.

Навчання у вузах, як і раніше, можна буде проводити однією з мов ЄС. У державних вузах Латвії навчання мовами ЄС можливе лише в окремих випадках - для іноземних студентів і за програмами, передбаченими договорами про міжнародне співробітництво. При цьому іноземні студенти обов'язково вивчають латиську мову, якщо навчання триває довше шести місяців.

Приблизно третина студентів приватних вузів Латвії навчалися в минулому році російською мовою.