Скасування "нульової терпимості": Трамп затвердив указ, який припиняє розділення сімей мігрантів

Президент США Дональд Трамп затвердив указ, який припиняє політику "нульової терпимості" нинішньої адміністрації, що призводила до розлучення дітей з батьками – нелегальними мігрантами при перетині кордону США. Церемонія підписання відбулася у середу, в Білому домі, передає "Укрінформ".

"Ми будемо мати міцний, дуже міцний кордон, але ми збираємось зберегти єдність сімей", - зауважив президент, додавши, що насправді йому не подобалося, що дітей забирали у батьків.

Раніше в середу стало відомо, що адміністрація Трампа готує відповідний документ для президента. Це сталося після кількох місяців запровадження політики "нульової терпимості" Білим домом, внаслідок якої близько двох тисяч дітей були відокремлені від батьків.

Ще напередодні представники адміністрації Білого дому стверджували, що на розлучення дітей з батьками – нелегальними мігрантами їх уповноважують закони США, і що таким чином вони піклуються про дітей. Водночас, після цієї процедури не залишається гарантій, що діти повернуться у свої сім'ї, які були вимушені втекти зі своїх країн, охоплених кризами.

Рішення президента Трампа підписати указ у середу стало несподіваним для багатьох. Глава Білого дому прийняв його після консультацій у Конгресі з представниками Республіканської партії, а також зустрічей з впливовими політиками в США.

Нагадаємо, у лютому 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила більш жорсткі правила щодо депортації нелегальних мігрантів. В першу чергу нові заходи стосуються нелегальних мігрантів, яких засудили за вчинення злочинів або які становлять загрозу для безпеки країни, а також тих, хто нещодавно потрапив на територію США. При цьому з нелегалами, які порушили правила дорожнього руху або скоїли крадіжку в магазині, влада поводитиметься так само як і з тими, хто здійснив більш серйозні злочини.