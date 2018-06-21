Столтенберг заявив, що Македонія увійде в НАТО лише з новою назвою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Македонія стане членом Північноатлантичного альянсу, коли імплементує домовленості з Грецією щодо назви.

Про це він сказав у четвер у Лондоні, повідомляє Укрінформ.

"Коли вони повністю імплементують угоду (між Скоп'є та Афінами щодо назви – ред.), то Колишня Югославська республіка Македонія стане членом НАТО із назвою Північна Македонія", - заявив глава Альянсу.

Столтенберг висловив сподівання, що лідери НАТО на саміті у липні у Брюсселі запросять Македонію розпочати переговори про вступ.

Нагадаємо, що парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки.