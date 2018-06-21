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Суд повернув на доопрацювання обвинувальний акт у справі Мартиненка

21 червня, 2018 - 18:52
Фото з архіву "Дня"

Шевченківський районний суд Києва повернув на доопрацювання обвинувальний акт проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і групи інших осіб у справі про заволодіння коштами ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат і НАЕК Енергоатом.

"Обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журила, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця... повернути прокурору для усунення недоліків", - заявила суддя Оксана Голуб під час підготовчого засідання в четвер, 21 червня, передає Інтерфакс- Україна.

Раніше в ході засідання підсудні висловили протест через клопотання прокурора про продовження їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, що Суд відмовився одягти браслет на екс-нардепа Мартиненка.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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