Суд повернув на доопрацювання обвинувальний акт у справі Мартиненка

Шевченківський районний суд Києва повернув на доопрацювання обвинувальний акт проти колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і групи інших осіб у справі про заволодіння коштами ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат і НАЕК Енергоатом.

"Обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журила, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця... повернути прокурору для усунення недоліків", - заявила суддя Оксана Голуб під час підготовчого засідання в четвер, 21 червня, передає Інтерфакс- Україна.

Раніше в ході засідання підсудні висловили протест через клопотання прокурора про продовження їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, що Суд відмовився одягти браслет на екс-нардепа Мартиненка.