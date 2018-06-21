Суд відмовився одягти браслет на екс-нардепа Мартиненка

Шевченківський районний суд Києва під час підготовчого засідання відмовив прокурору САП у покладенні на колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка та п'ятьох інших фігурантів справи процесуальні обов'язки, зокрема носіння електронного засобу контролю. Таке рішення оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає УНН.

Під час підготовчого засідання прокурор САП подав клопотання про зміну запобіжних заходів для Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журило, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця, яке полягало у покладенні процесуальних обов'язків, а саме: з'являтися за першою вимогою до суду і прокурора, заборона виїзду за межі Києва і Київської області, здати на зберігання закордонні паспорти, заборонити спілкування поміж собою за межами судового процесу.

Також прокуратура наполягала у своїх клопотаннях на носінні електронних засобів контролю майже для всіх фігурантів, зокрема щодо Мартиненка.

Зазначимо, що попередні обов'язки, які були покладені свого часу на Мартиненка та інших, або спливли, або суд їх не продовжив.

Судді не задовольнили клопотання сторони обвинувачення.

Нагадаємо, 4 січня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно народного депутата Миколи Мартиненка. 9 січня НАБУ надало Мартиненку та його захисту матеріали справи для ознайомлення.

20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави. За версією слідства, державне підприємство "СхідГЗК" уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

Нагадаємо, суд віддав Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.