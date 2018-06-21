Супрун спростувала міф про "відкладення солей" у спині

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун спростувала міф, пов'язаний з болями у спині - відкладення солей у хребті.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Ще один міф, пов'язаний з болями в спині - це відкладення солей у хребті. І, відповідно, лікування болю в спині і шиї шляхом їх «вимивання», «розбивання» чи «розчинення». За «відкладення солей» в хребті приймають видимі на рентгені шиповидні і дзьобовидні вирости на хребцях, які з'являються у багатьох людей з віком», - написала Супрун.

За її словами, через вікове зношування (дегеративні зміни) міжхребцевого диска і зменшення його висоти збільшується навантаження на зовнішнє кільце диска (фіброзне кільце). Край тіла хребця, до якого прикріплюється зовнішнє кільце диска, реагує на збільшення навантаження утворенням додаткової кісткової тканини.

«Іншими словами, у відповідь на дегенеративні зміни дисків, хребці відповідають крайовими кістковими розростаннями, які мають компенсаторний характер. На рентгені такі розростання проявляються у вигляді шиповидних виростів - остеофітів. Сам процес їх утворення називається спондильоз. Такі ж вирости можуть утворюватися і в міжхребцевих суглобах, що називається спонділоатроз або артроз фасеточних суглобів», - зазначає Супрун.

В. о міністра запевнила, що самі остеофіти не викликають болю в спині і шиї, і є одним з проявів старіння нашого тіла. Рідко при виражених розростаннях, спрямованих в бік хребетного каналу або міжхребцевих отворів, остеофіти можуть впливати на нервові закінчення і викликати біль, втрату чутливості, слабкість та інші неврологічні симптоми.

Остеофіти є кістковою тканиною, яку не можна розчинити, розбити, розім'яти чи розмасажувати. Ніякі крапельниці, масажі, електрофорез, хондропротектори, лікарські препарати чи спеціальні дієти не впливають на формування і розвиток остеофітів.

Супрун радить дотримуватися здорового способу життя, більше рухатися, боротися з надмірною вагою та відмовитися від шкідливих звичок, адже це сприятиме уповільненню цих процесів.

В. о. міністра охорони здоров'я рекомендує громадянам, у яких болить спина, залишатись рухливим наскільки, настільки це можливо та намагатися продовжувати свою щоденну діяльність, звернутися до лікаря, а також виконувати прості вправи для спини (за попереднім погодженням з лікарем).