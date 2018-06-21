Торговельна війна: Туреччина запроваджує мита на американські товари на $1,8 млрд

Туреччина розпочне запроваджувати мита на майже два десятки американських товарів у відповідь на "необґрунтовані" та "неприйнятні" митні тарифи США на сталь і алюміній. Про це заявив міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі, повідомляє Daily Sabah, передає "ЄП".

Туреччина обкладе митом імпорт американського вугілля, паперу, волоських горіхів / мигдалю, тютюну, необробленого рису, віскі, автомобілів, косметики, машинного устаткування та нафтохімічної продукції.

"Загальний тарифний тягар, який накладається Туреччиною на США, співставний з додатковими витратами, що стоять перед Туреччиною завдяки тарифам, накладеним на неї США", - сказав Зейбекчі.

"Вони пропорційні, співрозмірні та розроблені для захисту інтересів Туреччини, водночас вони заохочують діалог" - додав міністр.

Згідно з документами, поданими у Світову організацію торгівлі, Туреччина отримуватиме 267 мільйонів доларів США на митах на товари загальною вартістю 1,8 мільярда доларів, експорт яких здійснюється Сполученими Штатами до Туреччини.

Нагадаємо, 20 червня Європейська комісія затвердила рішення, яке вводить у дію заходи у відповідь на мита США на сталь і алюміній. Заходи охоплюють перелік продукції на загальну суму 2,8 мільярда євро і набудуть чинності у п’ятницю 22 червня.