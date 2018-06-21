Трамп запланував зустрітися з Єлизаветою II під час візиту до Британії

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з королевою Великої Британії Єлизаветою II під час візиту до Сполученого Королівства в липні.

Про це розповів телеканалу Sky News посол США в Лондоні Роберт Вуд Джонсон, передає Інтерфакс-Україна.

"Зустріч з Її Величністю - це найважливіше. Вона - глава держави, і, звичайно, президент хоче цього", - заявив дипломат.

Точний план приїзду Д. Трампа до Британії ще не опрацьований до кінця, але в ньому буде фігурувати зустріч з Єлизаветою II, підкреслив Р.Джонсон.

Він додав, що зустріч планується провести в Віндзорському замку.

Президент Д.Трамп прибуде до Великої Британії 13 липня, це буде його перший візит до королівства в якості глави американської держави.

Цей візит проводиться не на запрошення королівського дому Великої Британії, тому зустріч Д. Трампа і королеви Єлизавети II не є обов'язковою.