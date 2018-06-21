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У Грузії парламент затвердив нового прем'єра та його уряд

21 червня, 2018 - 09:00
Фото Twitter

Парламент Грузії переважною більшістю голосів підтримав уряд на чолі із прем'єр-міністром Мамукою Бахтадзе. Про це повідомляє телеканал Rustavi 2, передає ТСН.

За уряд Бахтадзе проголосували 99 депутатів, шестеро висловились проти.

Новопризначений прем'єр називає свій уряд тимчасовим. Бахтадзе представить нових членів кабінету через три тижні, після цього парламент ще раз має висловити йому довіру. Кількість міністерств у новому уряді зменшиться з 14 до 11.

Колишній міністр фінансів Мамука Бахтадзе представив свою програму з гаслом  "Свобода, швидкий розвиток, добробут". Вона передбачає інтеграцію Грузії в Євросоюз і НАТО, реформу податкового кодексу, перехід до накопичувальної системи пенсій тощо.

Нагадаємо, тисячі грузинів вийшли на масові антиурядові протести з вимогою покарати вбивць 16-річного Давида Саралідзе після того, як суд не зміг визначити винуватих у загибелі підлітка. Розгніваний батько юнака очолив протест у центрі Тбілісі. Головний прокурор країни одразу оголосив про свою відставку, але пообіцяв оскаржити судове рішення. Демонстранти ж почали вимагати відставки прем'єра. 14 червня прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку.

Правляча партія Грузії висунула кандидатуру міністра фінансів Мамуки Бахтадзе на посаду прем'єр-міністра та її підтримав президент країни.

36-річний Бахтадзе з 2010 по 2012 рік працював генеральним директором Грузинської міжнародної енергетичної корпорації. З квітня 2013 чотири роки очолював державну компанію АТ "Грузинська залізниця". У листопаді минулого року Бахтадзе став міністром фінансів в уряді колишнього прем'єра Георгія Квірікашвілі і зарекомендував себе як міністр, який хоче навчити грузин жити за коштами і не влазити в борги.

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