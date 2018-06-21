У камері Балуха встановили відеоспостереження, - Чийгоз

У камері сімферопольського СІЗО, де утримують українського політв’язня Володимира Балуха, встановили камери відеоспостереження. Про це у четвер, 21 червня, повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у коментарі "Крим. Реалії".

"У нього в камері встановили додатково відеоспостереження. Такі методи практикуються в особливих випадках. З огляду на його резонансну справу і те, що він публічний — це дратує керівництво. Кожен день до нього приходять з перевірками. Ситуація у нього досить складна, але він продовжує тримати голодування", — повідомив Чийгоз.

Зазначимо, Володимир Балух голодує вже 95 днів через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що ув’язнений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух перебуває в критичному стані.