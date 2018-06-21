У Канаді марихуана стане легальною від 17 жовтня

Офіційна система збуту марихуани в Канаді почне діяти 17 жовтня цього року. Про це під час прес-конференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє "Укрінформ".

"Парламент щойно ухвалив законопроект С-45, який легалізує і суворо обмежує доступ до марихуани. Незабаром в нашій державі діятиме нова система, яка не дозволить марихуані потрапити до рук дітей і не допустить кримінальні угруповання до заробітку на ній. Я радий оголосити, що новий режим щодо вживання марихуани, офіційно набере чинності 17 жовтня цього року", - сказав Трюдо.

Він додав, що провінційні уряди звернулися до центрального із проханням дати їм більше часу на підготовку до цього.

"Ми дослухалися до провінцій та територій, які висловили свою потребу отримати додатковий час на перехід до роботи у нових законодавчих рамках. Ми й надалі працюватимемо у партнерстві із місцевою владою, аби цей закон належним чином запрацював на усій території Канади", - наголосив прем'єр-міністр.

За його словами, місцевій владі потрібен додатковий час на створення точок збуту марихуановмісних продуктів.

"Влада провінцій нам чітко дала зрозуміти, що їй потрібно більше часу на підготовку офлайн та онлайн магазинів. Виробники теж потребують більше часу на підготовку до роботи у нових умовах", - зауважив Тродо.

На його переконання, за умови належної підготовки на усіх рівнях влади, легалізація марихуани в Канаді "матиме великий успіх в усіх сенсах".

Нагадаємо, верхня палата парламенту Канади цього тижня в остаточному голосуванні зняла майже сторічну заборону на вживання та збут марихуани на території країни. Аби набути чинності, законопроектові залишилося лише отримати підпис генерал-губернатора. Після цього уряд матиме три місяці, аби на практиці створити систему роздрібного збуту марихуановмісних товарів.

Нагадаємо, що легалізація марихуани була однією із найбільш суперечливих передвиборних обіцянок чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Однак, вона дозволила йому заручитися підтримкою великої частини молодих виборців. Первинний план передбачав повну легалізацію до 1 липня цього року, однак через довгі парламентські дебати із цього приводу, зняття заборони довелося відкласти.