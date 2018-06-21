У КМДА назвали безпечні пляжі Києва

Кияни та гості міста мають змогу відвідати 13 муніципальних пляжів та 17 місць масового відпочинку біля води.

Про це інформує прес-служба КМДА.

У Дніпровському районі:

9 пляжів: «Молодіжний», «Венеція», «Передмостна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Веселка»;

4 зони відпочинку: «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Березняки».

У Оболонському районі:

2 пляжі: «Вербний», «Пуща-Водиця»;

5 зон відпочинку: «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Біла», «Міська».

У Деснянському районі:

пляж «Чорторий»;

2 зони відпочинку: «Троєщина», «Алмазна».

У Голосіївському районі: пляж «Галерний».

У Дарницькому районі: 2 зони відпочинку: «Осокорки» та «Сонячна».

У Святошинському районі: зона відпочинку «Святошин».

У Подільському районі: 2 зони відпочинку: «Голуба», «Синєозерна».

У Солом’янському районі: зона відпочинку «Совська балка».

Міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» мають 7 пляжів: «Дитячий», «Золотий» і «Пуща-Водиця», «Венеція», «Молодіжний», «Галера» та «Веселка».

«Блакитний прапор» – міжнародна нагорода, якою з 1987 року щорічно відзначають пляжі, що відповідають 32 критеріям та вимогам.