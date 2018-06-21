У Києві почали серійне виробництво гелікоптерів КТ-112

Київське ДП “Завод 410 Цивільної авіації” розпочав серійне виробництво гелікоптерів КТ-112 для іноземного замовника.

Про це повідомляє Національний Промисловий Портал.

Гелікоптер КТ-112 “Комбат” планують виробляти у декількох модифікаціях для бойового та цивільного застосування.

На сьогоднішній день відомо про будівництво партії гелікоптерів для іноземного замовника.

Нагадаємо, геікоптер КТ112УД (КТ112 “Combat”) вперше представили в рамках міжнародної виставки озброєння IDEX-2017 Абу-Дабі (ОАЕ).

Новинка укомплектована двома двигунами Rotax 914 потужністю 115 к.с., які дозволяють розвинути швидкість 200 км/год. Довжина вертольота становить 6,97 м, ширина – 2,47 м, при «сухій» вазі в 570 кг максимальна злітна маса вертольота становить 1000 кг.

Гелікоптер КТ112УД (КТ112 “Combat”) оснащений гнучко конфігураційною системою наведення і управління озброєнням з гіростабілізованого підвісом для інфрачервоної камери і лазерного целеуказателя, а також тактичним радіокомплекс і системою порятунку.