У Львові "Форма кольору" об'єднала галицького та слобожанського митців (фото)

Експозицію, складену з живописних полотен львів’янина Володимира Луцика та скульптур харків’янина Валерія Пирогова, представили у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (проспект Свободи, 20).

Володимир Луцик – випускник Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва (тепер – Академія мистецтв). Виставляється з 1993 року. Мав персональні виставки у Львові, Києві, також – за межами України (в Польщі та Італії). Працює в оригінальній авторській техніці – площини його полотен вкриті тріщинками (кракелюрами), відтак скидається, що картини створені кілька століть тому. Роботи майстра без рам, кольорова гама приглушена.

«Системною малярською практикою Володимир Луцик виробляє «патину сакральності» як естетичний еквівалент свого світовідчування, – вважає історик мистецтва, проректор з наукової роботи Львівської академії мистецтв Роман Яців. – Сучасна постава художника з широкою амплітудою екзистенційних реакцій на життя «виростає» саме з цього творчо-методологічного «гнізда».

Вибудуваний символьний простір дає змогу сконцентровуватися на духовних субстанціях, які є домінантними в ціннісному імперативі автора і проектують його індивідуальну мистецьку реальність. І сьогодні саме ця особливість паспортизує творче ім’я Володимира Луцика, привертаючи до нього увагу різних професійних середовищ – музейників, галеристів, колекціонерів».

На думку професора Яціва, розбудована методологічна стратегія стала результатом цільових зусиль Луцика синтезувати національні прикмети традиції з високими загальносвітовими культурними патернами.

Можливість освоювати мистецьку спадщину Італії в різних часопросторових напрямах, «услухатися» в атмосферу сучасного життя Рима дали Володимирові Луцику відповідну сумарність мотивацій до пошуку. Й саме на цій висхідній і розкрилася його малярська програма – з лаконічною режисурою знакових елементів та локальною метафізикою сакруму.

«Набута духовна субстанція поглинає знакові ідентифікати смислів, у яких релігійні ціннісні значення проникають в авторські душевні стани, віддзеркалюючи потаємні свідчення його етичного кодексу. У такій сполуці внутрішні двигуни творчого чину художника взаємодіють із формою, якою він морфологізує сучасність, творячи власну світоглядну модель Життя», – наголошує Роман Яців.

Валерій Пирогов закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (тепер – Харківська академія дизайну і мистецтв). Участь у національних та міжнародних виставкових проектах бере з 1984 року. Член Національної спілки художників України.

Варто додати, що твори Валерія Пирогова – вже не вперше у Львові. Майстер представляв свої скульптури і в колективних виставках, і персонально і минулого, і позаминулого року. І ці покази спричинили неабияку цікавість у відвідувачів – як у дорослих, так і в маленьких.

Валерій Пирогов, на думку мистецтвознавців, прагне відобразити дійсність, що пізнається на рівні особистісних зіткнень і вражень, свідомо руйнуючи бар’єри між реальністю природною та штучно сконструйованою. Його передовсім цікавить Людина та її буття у соціумі. Герої скульптур Пирогова – суцільно позитивні образи, наділені життєвою правдивістю й винятковою настроєністю, а ще їх сповнює надзвичайна екзистенційна легкість.

Майстер тонко відчуває та ретранслює характер та настрій своїх персонажів – наче вловлює найменші порухи їхньої душі. Водночас досягає надзвичайної емоційно-психологічної й символічної повноти, зображуючи їх в органічному середовищі.

«Прозаїчний сюжет у скульптурних композиціях Пирогова непомітно перетворюється на тонку ліричну поезію, сповнену мудрості та людяності, – вважає мистецтвознавець Лариса Савицька. – У втіленні майстра кожна мить повсякденного існування є неповторною і значною. Розвинені чуття і такт, любов до всього, чим живе людина, дозволяють скульптору одухотворювати найпростіший сюжет, показувати природну красу в повсякденності».

А ще сюжети пластичних композицій Пирогова порівнюють з ліричною поезією, сповненою мудрості та людяності, що нагадує притчі-казки Екзюпері.

Відчути сконцентрованість на духовних субстанціях живописця Володимира Луцика та послухати-подивитися тонку ліричну поезію пластичних композицій скульптура Валерія Пирогова встигнути всі охочі – виставка «Формула кольору» у національному музеї ім. Андрея Шептицького чинна три тижні, до 15 липня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів