У Німеччині попередили про загрозу терактів з використанням біологічної зброї

Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк попередив співвітчизників про небезпеку терактів із застосуванням біологічної зброї.

"Ми повинні розпрощатися з уявленням, що терористичні злочини завжди скоюються за однією і тією ж схемою", - заявив Франк у середу, 20 червня, в ефірі громадського телеканалу ARD, передає Deutsche Welle.

Правоохоронні органи і сили безпеки Німеччини тривалий час вивчають загрозу подібних атак, зазначив федеральний прокурор. За його словами, терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї. До подібної загрози необхідно бути готовим, вважає Петер Франк.