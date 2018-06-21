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У Німеччині попередили про загрозу терактів з використанням біологічної зброї

21 червня, 2018 - 15:44
Фото: dw.com

Федеральний прокурор Німеччини Петер Франк попередив співвітчизників про небезпеку терактів із застосуванням біологічної зброї.

"Ми повинні розпрощатися з уявленням, що терористичні злочини завжди скоюються за однією і тією ж схемою", - заявив Франк у середу, 20 червня, в ефірі громадського телеканалу ARD, передає Deutsche Welle.

Правоохоронні органи і сили безпеки Німеччини тривалий час вивчають загрозу подібних атак, зазначив федеральний прокурор. За його словами, терористи діють "дуже винахідливо" і намагаються "асиметрично випробувати всі можливі сценарії", включаючи можливість застосування біологічної зброї. До подібної загрози необхідно бути готовим, вважає Петер Франк.

 

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