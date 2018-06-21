У РФ за звинуваченням у шпигунстві на користь Румунії заарештували топ-менеджера енергокомпанії

44-річна Каріна Цуркан, жінка з молдовським, румунським і російським громадянством, заарештована в Російській Федерації за звинуваченням у шпигунстві на користь Румунії. Про це повідомляє Romania-Insider, передає "ЄП".

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило, що офіційно звернулося до російського посольства в Бухаресті за подробицями та роз'ясненнями щодо цієї справи.

"На підставі даних, які ми маємо на даний момент, ця людина також має румунське громадянство. Міністерство закордонних справ попереджає про спекулятивний характер інформаційної кампанії з боку російських ЗМІ і радить обережно висвітлювати цю тему", - йдеться в прес-релізі міністерства, цитує Mediafax.

Міністр закордонних справ Теодор Мелешкану заявив, що, якщо арешт Цуркан буде офіційно підтверджено, міністерство запропонує їй консульську допомогу для забезпечення дотримання її прав відповідно до російських законів.

Цуркан є членом правління російської енергетичної компанії "Інтер РАО" з 2012 року. У даний час вона очолює торговий підрозділ групи, згідно з інформацією на веб-сайті групи. Раніше вона також деякий час керувала підрозділами "Інтер РАО" в Молдові та Україні.

За даними Коммерсант.ru, у Цуркан були зв'язки з бізнесменом, який працював з румунськими спецслужбами. Агенти ФСБ Росії затримали і заарештували Цуркан у п'ятницю, 15 червня, але інформація була оприлюднена тільки у вівторок, 19 червня.

Як пише Interfax.ru з посиланням на інформоване джерело, знайоме з ходом розслідування, сама затримана провину не визнає.

За словами співрозмовника, "російські спецслужби вели спостереження за Цуркан протягом тривалого часу, у ході якого фіксували, як менеджер передає секретну інформацію зарубіжній спецслужбі".

Цуркан нібито підозрюють у тому, що вона інформувала Службу зовнішньої розвідки Румунії про підготовку великих енергетичних проектів РФ за кордоном.

"За нашими даними, ця румунська спецслужба активно співпрацює з ЦРУ", - додав співрозмовник агентства.

Напередодні в прес-службі Лефортовського суду Москви повідомили, що Цуркан 15 червня була поміщена під варту на два місяці. Стосовно неї порушено кримінальну справу про шпигунство (ст. 276 КК РФ), уточнили в суді. Цуркан загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. При цьому, згідно з російським законодавством, у шпигунстві можуть бути обвинувачені громадяни іноземної держави або особи без громадянства.

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