У Румунії поновились протести через зміни у кримінальному законодавстві

Багатотисячні акції протесту проходять у середу ввечері, 20 червня, у багатьох великих містах Румунії: маніфестанти виступають проти прийнятих парламентом змін у кримінальному законодавстві.

Про це повідомляє Romania-Insider.

За попередніми даними правоохоронних органів, в акції протесту на площі Вікторія перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті беруть участь близько 15 тисяч маніфестантів. Учасники акції скандують «Руки геть від кримінального законодавства!», «Ми не хочемо, щоб нами керували злодії!», «Ми не здаємося!».

У Бухаресті зареєстровані невеликі сутички між маніфестантами та представниками правоохоронних органів. За свідченнями очевидців, поліцейські були змушені застосувати балончики зі сльозогінним газом.

Багато центральних автомагістралей румунської столиці закриті для руху автомобільного транспорту.

Аналогічні маніфестації проходять в таких містах, як Сібіу, Брашов, Клуж, Ясси, Галац та інших.

У той же час одинадцять учасників протесту в залі парламенту під час виступу прем'єр-міністра Віорики Данкіле скандували гасла «Справедливість, а не корупція!», «Гніздо злодіїв і мафії», «Драгнеа, не забувайте, що це не ваша країна», повідомляє румунське Rezistenţa TV на сторінці в Facebook.

Нагадаємо, минулого року у Румунії близько 10 тисяч людей вийшли на антиурядові протести проти планів реформ керівної Соціал-демократичної партії.

Протести поновились цього року. Так, в кінці березня у столиці Румунії вийшли на акції протесту поліцейські. Представники правоохоронних органів вимагають поліпшення умов праці і підвищення заробітної плати.

На початку травня на попереджувальну акцію протесту вийшли медики. У ній взяли участь близько 75% медичного персоналу країни, які вимагали збільшення заробітної плати не лише окремим категоріям лікарів, а всім медичним працівникам.