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У Сенцова почались проблеми із нирками та серцем, - Денісова

21 червня, 2018 - 17:50
Фото Reuters

У політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже 39-й день, проблеми з нирками та серцем.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього - проблеми із нирками та серцем. Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри.  На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування", - написала вона.

Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися.

Джерело: День

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