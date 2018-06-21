Україна і Грузія мають стати членами НАТО, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс заявив, що підтримує ідею про те, що Україна і Грузія мають набути членства у Північноатлантичному альянсі.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з Міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.

"Ми обговорили євроатлантичний порядок денний, євроінтеграцію, імплементацію угоди про асоціацію і наближення до європейської сім'ї. Також у контексті НАТО, як я завжди говорив, це залежить від України - наскільки тісно вона прагне до співпраці. Я все ще пам’ятаю на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році було сказано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Я вважаю, що це є актуальною заявою і досі. Щодо європейського напрямку: маємо виконати відчутні реформи", - сказав міністр.

Він привітав рішення Верховної Ради щодо Антикорупційного суду та зауважив, що Україна має рухатись у цьому напрямку.

"Я почув ваші прагнення щодо принципів Енергетичного союзу. Ми маємо запросити та інтегрувати Україну у спільну площину принципів Енергетичного союзу та всіх їхніх наслідків. Так само як і у Цифровий ринок - що є не менш важливим", - сказав глава литовського МЗС.

Нагдаємо, що в В Україні розробляють Стратегію розвитку ВМС до 2035 року.