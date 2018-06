Україна та Канада презентували в СОТ Угоду про вільну торгівлю

19 червня українська делегація взяла участь у засіданні Комітету з регіональних торговельних угод СОТ у Женеві.

У ході засідання Комітету серед іншого розглядалась фактологічна презентація Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку на офіційному сайті.

Відповідно до механізму прозорості у рамках Світової організації торгівлі (СОТ) країні-члени організації нотифікують про суттєві зміни у своїй торговельній політиці. До таких змін, зокрема, належить укладення угод про вільну торгівлю. Таким чином Секретаріат СОТ спільно з урядами країн-учасниць такої угоди готує короткий огляд її положень – фактологічну презентацію, яка розглядається на Комітеті з регіональних торговельних угод СОТ.

Представники канадської делегації підкреслили високу якість Угоди як міжнародного документа та важливість її впливу на сприяння торгівлі між обома країнами в майбутньому.

Нагадаємо, що положення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка набрала чинності 01.08.2017, розповсюджуються на взаємне зниження торговельних бар’єрів у торгівлі товарами, а також містить положення щодо конкуренції, захисту прав інтелектуальної власності, державних закупівель, захисту навколишнього середовища, питань праці, санітарних і фітосанітарних заходів, технічних бар’єрів у торгівлі, вирішення спорів та механізму прозорості.

“Щодо цієї угоди з Україною, то вона є “початковою точкою перетину” у висвітленні подій, що розгортатимуться у 2019 році, включно з торгівлею послугами, інвестиціями та обміну професіоналами”, - повідомила СОТ на офіційній сторінці у Twitter. У повідомленні зазначається, що до 2024 року Канада зобов'язується знизити мита на 98,5 % пунктів, у той час як Україна - на 99 %. Україна також надасть Канаді додаткові переваги у тарифних квотах, йдеться у повідомленні.

As for this agreement with #Ukraine, it covers trade in goods with a "rendezvous clause" which would allow coverage to be expanded in 2019, including on trade in services, investment, or movement of professionals. Access docs: https://t.co/L4j0QE7a2U #WTORTAS pic.twitter.com/3oVYQ5ikwy