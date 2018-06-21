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Urban Air Mobility: В Німеччині тестуватимуть аеротаксі на базі Audi

21 червня, 2018 - 13:51
Фото ItalDesign

Компанія Audi разом з Airbus заявили про початок проекту Urban Air Mobility, який включає випробування аеротаксі на базі Audi в Інгольштадті. Проект Urban Air Mobility є частиною європейської ініціативи, в яку також входять інші міста, наприклад Женева і Гамбург, пише Electrive.com, передає "Новое время".

Кінцева мета проекту - початок ери літаючих таксі. Підтримку Urban Air Mobility надало Федеральне міністерство транспорту Німеччини, яке схвалило ідею Audi, Airbus і інших фірм зі створення нової системи повітряних комунікацій.

Для Audi це означає створення літаючого транспорту на основі існуючого концепту, який був розроблений спільно з Airbus і Italdesign. Їх Pop.Up Next - двомісна каюта, яка може бути прикріплена до кузова автомобіля або льотного модуля.

У цьому концепті кабіна оснащується величезним дисплеєм на 49 дюймів, який використовується для інформування пасажирів. Причому керування транспортним засобом покладається на повністю автономну систему, яка здатна сприймати жести і мовні команди.

Генеральний директор Audi Брем Шот назвав випробування новим викликом для "вертикальної мобільності" і додав, що "В далекому майбутньому такі концепти, як Pop.Up Next, дозволять швидко і досить дешево переміщатися людям в містах. Це ж допоможе скоротити кількість пробок".

Нагадаємо, що на початку 2018 року безпілотний електричний літальний апарат вертикального зльоту і посадки Airbus Vahana здійснив перший тестовий політ. Випробування Airbus Vahana проходили в аеропорту штату Орегон. Літаючий транспортний засіб піднявся на висоту п'яти метрів, провів в повітрі 53 секунди, після чого здійснив м'яку посадку.

Як повідомлялося, Airbus планує випустити перші літаючі таксі у 2020 році.

Джерело: Новое время

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