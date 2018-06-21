Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

В Алжирі на час шкільних іспитів заблокували доступ до інтернету

21 червня, 2018 - 14:26
Фото Reuters

В Алжирі на час проведення випускних шкільних іспитів заблокували доступ в інтернет.

Влада країни ініціювала такі міри, щоб уникнути списування під час іспитів та витоку завдань, повідомляє The Guardian.

Випускні іспити в школах Алжиру в 2018 році здають з 20 по 25 червня. Інтернет як провідний, так і мобільний, відключають на годину з моменту початку іспиту.

Доступ у соцмережу Facebook, заявила міністерка освіти Алжиру Нурія Бенгебріт в інтерв'ю місцевим ЗМІ, буде заблокований під час всього екзаменаційного періоду.

Джерело: День

Більше новин

У США на Олімпіаді геніїв українські школярі здобули 6 медалей і 2 відзнаки
В Австралії у липні науковці обговорять роль і місце сучасної України у світі
11-класник із Закарпаття виграв олімпіаду у США
На Вінниччині для молоді проведуть історичну літню школу "Долаючи радянське"
Оприлюднили рейтинг найкращих вишів "Топ-200 Україна"
Цього року ЗНО з іноземних мов змінює правила

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 