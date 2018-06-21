В Алжирі на час шкільних іспитів заблокували доступ до інтернету

В Алжирі на час проведення випускних шкільних іспитів заблокували доступ в інтернет.

Влада країни ініціювала такі міри, щоб уникнути списування під час іспитів та витоку завдань, повідомляє The Guardian.

Випускні іспити в школах Алжиру в 2018 році здають з 20 по 25 червня. Інтернет як провідний, так і мобільний, відключають на годину з моменту початку іспиту.

Доступ у соцмережу Facebook, заявила міністерка освіти Алжиру Нурія Бенгебріт в інтерв'ю місцевим ЗМІ, буде заблокований під час всього екзаменаційного періоду.