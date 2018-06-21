В Україні розробляють Стратегію розвитку ВМС до 2035 року

Командування ВМС Збройних сил України спільно з іноземними партнерами розробляє Стратегію розвитку Військово-морських сил України до 2035 року.

Ідея щодо створення цього документа виникла у зв’язку зі складною ситуацією в Азово-чорноморському регіоні, спричиненою тимчасовою окупацією Росією українського Криму та дестабілізацією обстановки на ключових морських напрямках. Про це повідомив в інтерв’ю "Народній армії" заступник начальника штабу командування ВМС ЗСУ з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко.

"Наша мета на короткострокову і середньострокову перспективу - створення високотехнологічних, ефективних та боєздатних Військово-морських сил, які будуть спроможні гарантовано виконувати завдання щодо захисту ближньої морської зони, з протидії агресії РФ з морського напрямку, оборони морегосподарського комплексу, морських комунікацій у виключній морській (економічній) зоні України. Далі згідно зі Стратегією розвитку флоту до 2035 року будемо створювати ВМС для дій уже в дальній морській зоні, тобто за межами Чорного моря", - заявив Риженко.

Розробка стратегії відбувається в тісній співпраці з фахівцями з Великої Британії, Норвегії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки та Швеції. За основу перспективного розвитку та застосування Військово-морських Сил України береться досвід провідних країн світу. Напрацювання робочих матеріалів здійснюється відповідно до стандартів і практик НАТО. Враховуються вимоги Воєнної доктрини України та Стратегічного оборонного бюлетеня

Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив на тому, що головна мета наразі - створення нових сучасних українських ВМС, які реагуватимуть на всі актуальні виклики та загрози з морського напрямку.

"Це вперше, коли вид ЗСУ займається розробкою своєї стратегії розвитку, і я впевнений, що таке завдання нам під силу. Даний стратегічний документ є важливим у контексті сприяння відновленню й розвитку спроможностей Військово-морських сил України на захисті національних інтересів держави на морі та контрибуції до світової й регіональної безпеки", - заявив він.

За словами офіцера, при плануванні і розробці цього важливого документа беруться до уваги багато факторів, зокрема, географічні умови та театр бойових дій, загальна безпекова ситуація в Азово-чорноморському регіоні, сили і засоби російського ЧФ як фактор воєнної загрози, анексований Крим, зведення керченського мосту, яке призвело не лише до значного порушення Конвенції ООН про Міжнародне морське право (UNCLOS), але й до суттєвого удару по економічній морській діяльності Української держави.

При створенні Стратегії розвитку флоту до 2035-го враховуються й основні аспекти концепції війни на морі відповідно до документів НАТО, насамперед Доктрина морських операцій Альянсу AJP-03. Формування обрису майбутніх ВМС України повинно відбуватися таким чином, щоб флот міг гарантовано захистити національні інтереси України з морського напрямку. На ці цілі має бути чітко передбачений фінансовий ресурс, створена національна програма кораблебудування, будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, навчально-матеріальної бази, розвиток військової освіти із обов’язковим запровадженням сучасних методів викладання.

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