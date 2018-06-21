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В Україні стрімко зростає сегмент екзотичних грибів

21 червня, 2018 - 13:13
Фото: uprom.info

Сегмент екзотичних грибів в Україні зростає швидкими темпами, хоча це все ще дуже маленький ринок.

Про це в інтерв’ю виданню AgroTimes розповів директор інформаційної агенції УМДІС Максим Єнченко, передає Національний Промисловий Портал.

За його даними, у 2017 році річне виробництво гливи в Україні оцінюється в 4,8 тис. тонн.

Екзотичних грибів (шиїтаке, агроцибе, ерінги) виробляється близько 120 тонн на рік. Інші екзотичні виробляються у зовсім незначних обсягах.

"Собівартість там вища за таких обсягів. Глива може зайняти 7-10% загального ринку грибів", - пояснив він.

Україна також закуповує невеликі партії свіжих екзотичних грибів.

Він уточнив, що екзотичні види грибів вирощують спеціалізовані  господарства. Оскільки в «екзотики» й печериць зовсім різні технології вирощування.

 

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