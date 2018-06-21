В Україні збільшилась кількість нападів на працівників медіа, - ООН

У період з 16 лютого по 15 травня 2018 року в Україні збільшилася кількість нападів на журналістів і працівників медіа, а також інших інцидентів, які перешкоджають їхній діяльності.

Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, передає Hromadske.

У зазначений період ООН зафіксувала 12 випадків порушення свободи вираження поглядів і (або) свободи медіа.

У двох випадках порушниками названі співробітники правоохоронних органів. У трьох випадках жертви заявили, що на них напали представники ультраправих груп.

«У шести випадках, де порушників установити не вдалося, жертвами були журналісти, які досліджували факти про корупцію у регіональному чи національному масштабі», — йдеться у звіті.

Крім того, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) висловило занепокоєність з приводу пропорційності та необхідності заходів, які застосовує держава у відповідь на деякі публікації чи іншу журналістську діяльність.

«Одного журналіста заарештували та звинуватили у державній зраді, двох журналісток було примусово видворено, а ще одного чоловіка звинуватили у посяганні на територіальну цілісність України», — зазначається у документі.

Також УВКПЛ непокоїть ефективність та прозорість розслідуваня інцидентів за участі журналістів у 2015-2018 роках, зокрема відсутність прогресу у справі про вбивство Павла Шеремета.